В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Безопасные качественные дороги»

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В Московской области отремонтировали свыше 77% дорог от запланированных на 2021 год. Более 150 дорог обновили по программе «Безопасные качественные дороги».
В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Безопасные качественные дороги»
  • © Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Новый асфальт положили более чем на 1,5 тыс. участках протяжённостью свыше 1,3 тыс. км.

«В этом году темпы выполнения ремонтных работ превосходят темпы в аналогичный период прошлого года. При этом основную программу ремонта выполнили на 85%. В первую очередь были отремонтированы дороги с высокой интенсивностью движения и участки, ведущие к социально значимым объектам», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге ограничат движение на одном из участков Кольцевой автомобильной дороги (КАД) из-за ремонтных работ.

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