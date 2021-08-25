В Подмосковье рассказали о ходе реализации программы «Безопасные качественные дороги»

В Московской области отремонтировали свыше 77% дорог от запланированных на 2021 год. Более 150 дорог обновили по программе «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Новый асфальт положили более чем на 1,5 тыс. участках протяжённостью свыше 1,3 тыс. км.

«В этом году темпы выполнения ремонтных работ превосходят темпы в аналогичный период прошлого года. При этом основную программу ремонта выполнили на 85%. В первую очередь были отремонтированы дороги с высокой интенсивностью движения и участки, ведущие к социально значимым объектам», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге ограничат движение на одном из участков Кольцевой автомобильной дороги (КАД) из-за ремонтных работ.