Подростка из Свердловской области наградили за спасение брата и сестры при пожаре

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Подростка из Свердловской области наградили за спасение младших брата и сестры при пожаре.
Подростка из Свердловской области наградили за спасение брата и сестры при пожаре
  • © Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«Подросток, рискуя своей жизнью, спас своих пятилетнюю сестру и десятилетнего брата из пожара, который произошёл в частном жилом доме», — сказали в ведомстве.

Дети не пострадали.

Следователи поблагодарили подростка и наградили его почётной грамотой от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Также уралец получил памятные сувениры.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области за участие в тушении пожара наградили шестиклассника.

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