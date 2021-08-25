Подростка из Свердловской области наградили за спасение брата и сестры при пожаре

Подростка из Свердловской области наградили за спасение младших брата и сестры при пожаре.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«Подросток, рискуя своей жизнью, спас своих пятилетнюю сестру и десятилетнего брата из пожара, который произошёл в частном жилом доме», — сказали в ведомстве.

Дети не пострадали.

Следователи поблагодарили подростка и наградили его почётной грамотой от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Также уралец получил памятные сувениры.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области за участие в тушении пожара наградили шестиклассника.