Подростка из Свердловской области наградили за спасение брата и сестры при пожаре
- © Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
«Подросток, рискуя своей жизнью, спас своих пятилетнюю сестру и десятилетнего брата из пожара, который произошёл в частном жилом доме», — сказали в ведомстве.
Дети не пострадали.
Следователи поблагодарили подростка и наградили его почётной грамотой от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Также уралец получил памятные сувениры.
Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области за участие в тушении пожара наградили шестиклассника.