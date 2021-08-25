В Тюмени вынесли приговор по делу о ложном сообщении о теракте

В Тюмени вынесли приговор по делу о ложном сообщении о готовящемся теракте.

Об этом информирует «Вслух.ру».

Ночью 2 февраля 2021 года 39-летий мужчина, ранее судимый за организацию незаконной миграции граждан, позвонил в дежурную часть городского УМВД и заявил о подготовке взрыва в своём доме. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Информация оказалась ложной. Звонившего задержали. Было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Калининский районный суд назначил наказание в виде года ограничения свободы и штрафа.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане вынесли приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе.