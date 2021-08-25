В Тюмени вынесли приговор по делу о ложном сообщении о теракте

Короткая ссылка
В Тюмени вынесли приговор по делу о ложном сообщении о готовящемся теракте.
В Тюмени вынесли приговор по делу о ложном сообщении о теракте
  • © Андрей Старостин
  • РИА Новости

Об этом информирует «Вслух.ру».

Ночью 2 февраля 2021 года 39-летий мужчина, ранее судимый за организацию незаконной миграции граждан, позвонил в дежурную часть городского УМВД и заявил о подготовке взрыва в своём доме. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Информация оказалась ложной. Звонившего задержали. Было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Калининский районный суд назначил наказание в виде года ограничения свободы и штрафа.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане вынесли приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить