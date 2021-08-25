В Тюмени вынесли приговор по делу о ложном сообщении о теракте
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- РИА Новости
Об этом информирует «Вслух.ру».
Ночью 2 февраля 2021 года 39-летий мужчина, ранее судимый за организацию незаконной миграции граждан, позвонил в дежурную часть городского УМВД и заявил о подготовке взрыва в своём доме. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Информация оказалась ложной. Звонившего задержали. Было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.
Калининский районный суд назначил наказание в виде года ограничения свободы и штрафа.
Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане вынесли приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе.