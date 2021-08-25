Доля производства гражданской продукции в сфере ОПК в Удмуртии составила 34% с начала года

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Доля производства гражданской продукции в сфере оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии составила 34% с начала 2021 года.
Доля производства гражданской продукции в сфере ОПК в Удмуртии составила 34% с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru.

Как заявил глава республики Александр Бречалов, перед регионом стоит задача, поставленная президентом России: нарастить темпы диверсификации ОПК.

В настоящее время 12 компаний из Удмуртии представляют свои разработки на форуме «Армия-2021». Среди них ракетные комплексы, космическое оборудование, многоканальные источники питания.

Также республиканское МЧС представило роботизированный пожарный комплекс.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.

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