Нижний Новгород и Москва запустили совместный турпроект

Нижний Новгород и Москва запустили совместный туристический проект. На базе сервиса Russpass создана страница москванижний800.рф.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

«У Москвы и Нижнего Новгорода очень богатая история. Мы продолжаем развивать наши партнёрские отношения в сфере туризма», — заявил директор департамента Сергей Яковлев.

По его словам, гид-лендинг станет надёжным помощником в путешествиях и поможет подобрать самые удобные маршруты, узнать о интересных событиях и достопримечательностях.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.