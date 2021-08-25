Нижний Новгород и Москва запустили совместный турпроект
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- РИА Новости
Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.
«У Москвы и Нижнего Новгорода очень богатая история. Мы продолжаем развивать наши партнёрские отношения в сфере туризма», — заявил директор департамента Сергей Яковлев.
По его словам, гид-лендинг станет надёжным помощником в путешествиях и поможет подобрать самые удобные маршруты, узнать о интересных событиях и достопримечательностях.
Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.