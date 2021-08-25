Нижний Новгород и Москва запустили совместный турпроект

Короткая ссылка
Нижний Новгород и Москва запустили совместный туристический проект. На базе сервиса Russpass создана страница москванижний800.рф.
Нижний Новгород и Москва запустили совместный турпроект
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

«У Москвы и Нижнего Новгорода очень богатая история. Мы продолжаем развивать наши партнёрские отношения в сфере туризма», — заявил директор департамента Сергей Яковлев.

По его словам, гид-лендинг станет надёжным помощником в путешествиях и поможет подобрать самые удобные маршруты, узнать о интересных событиях и достопримечательностях.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить