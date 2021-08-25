На берегу Ладожского озера спасли больную нерпу

Под Петербургом специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих спасли больную нерпу.

По информации ФАН, животное нашли на западном побережье Ладожского озера. Нерпе теперь предстоит пройти курс реабилитации.

«С западного побережья Ладоги к нам поступила худенькая, больная и кем-то поклёванная ладожская нерпочка. Будем её лечить. Странный и неожиданный сезон спасения тюленей 2021 года продолжается», — говорится в сообщении Фонда друзей балтийской нерпы.

В середине августа в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих после реабилитации выпустили на волю пятерых кольчатых нерпят. Животных нашли в истощённом состоянии весной. Предполагается, что они могли травмироваться из-за штормов в Финском заливе и на Ладожском озере.