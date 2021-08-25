Ещё три госуслуги в социальной сфере в Москве перевели в электронный вид

Ещё три государственные услуги в социальной сфере в Москве перевели в электронный вид.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Так, с 25 августа на портале mos.ru можно подать заявление на получение компенсации расходов на покупку предметов и средств, предназначенных для ухода за новорождёнными.

Кроме того, столичные семьи там же могут заявить о желании получить ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка.

А с нового учебного года (2021/2022) появится возможность подать заявление на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в городских и муниципальных образо­вательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.

Ранее телеканал «360» сообщал, что работу МФЦ Подмосковья оценили 450 тыс. жителей с начала года. Порядка 96% опрошенных поставили оценку «отлично».