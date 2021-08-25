Ряд московских детсадов начнут принимать детей с двух лет и двух месяцев

Московские детские сады начнут принимать детей с двух лет и двух месяцев, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В год мы строим где-то порядка 40—50 образовательных зданий, школ, детских садов. Это позволяет нам в этом году принимать детей в детские дошкольные учреждения уже с двух лет и двух месяцев», — сказал Собянин на городском открытом августовском педсовете.

По его словам, в настоящее время стандарт меняют в 110 районах.

Как отметил мэр, это не везде возможно, но власти будут стараться, чтобы такое новшество пришло во все районы.

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