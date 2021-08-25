На МЦК в Москве в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд

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Власти Москвы запустили на МЦК в тестовом режиме двухэтажный поезд, который будет ходить до 8 сентября.
На МЦК в Москве в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом сообщает в своём аккаунте в Twitter мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Запустили на МЦК в тестовом режиме двухэтажный поезд. Он будет ходить до 8 сентября, а потом мы предложим пассажирам проголосовать, нужен такой или нет. Если он понравится москвичам, будем выбирать составы и производителя», — написал он.

В июле Собянин утвердил названия девяти будущих станций Троицкой линии столичного метро, которая пройдёт от станции МЦК «Крымская» до города Троицка.

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