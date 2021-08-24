В Подмосковье за лето в сельхозоборот ввели почти 14 тысяч га земли

В период с мая по август 2021 года в Подмосковье в сельскохозяйственный оборот ввели 13,8 тыс. га земли.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Минсельхозпрода.

«Из них большую часть хозяйства засеяли яровыми культурами в рамках весенней посевной кампании, и сегодня с этих полей идёт сбор урожая», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Всего на 2021 год в сельхозоборот планируется вовлечь 44,7 тыс. га угодий.

В июле, как сообщал телеканал «360», в Минсельхозе Подмосковья разработали меры поддержки для начинающих фермеров.