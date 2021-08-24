В организации форума «Армия-2021» приняли участие более 200 волонтёров

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Для организации Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр в Подмосковье были привлечены более 220 волонтёров.
В организации форума «Армия-2021» приняли участие более 200 волонтёров
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По информации телеканала «360», добровольцы участвовали в подготовке площадок, а также координации и навигации гостей на территории парка «Патриот».

Так, например, участники движения «Юнармия» собрали идеи и медиатехнологии для интерактивно-выставочного модуля «Юнармейская карусель». Он разделён на несколько тематических зон: юные гости форума смогут попробовать себя в роли медиков, журналистов, военных, танцоров и даже киберспортсменов.

Во вторник, 23 августа, в подмосковном Алабине состоялось открытие Армейских международных игр — 2021. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. 

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