В организации форума «Армия-2021» приняли участие более 200 волонтёров

Для организации Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр в Подмосковье были привлечены более 220 волонтёров.

По информации телеканала «360», добровольцы участвовали в подготовке площадок, а также координации и навигации гостей на территории парка «Патриот».

Так, например, участники движения «Юнармия» собрали идеи и медиатехнологии для интерактивно-выставочного модуля «Юнармейская карусель». Он разделён на несколько тематических зон: юные гости форума смогут попробовать себя в роли медиков, журналистов, военных, танцоров и даже киберспортсменов.

Во вторник, 23 августа, в подмосковном Алабине состоялось открытие Армейских международных игр — 2021. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин.