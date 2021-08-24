В России отмечен рост цен на дачные участки

С началом пандемии в России вырос спрос на дачную недвижимость, что спровоцировало рост цен — стоимость недвижимости поднялась от 50 до 100%, заявил гендиректор Центра загородной недвижимости Сергей Ганусов.

В комментарии URA.RU он отметил, что во время начала эпидемии COVID-19 люди думали, что локдаун останется с ними навсегда, и начали скупать всю недвижимость подряд.

«Участки, которые стоили 300—400 тыс. рублей, выросли в цене до 60—80% и даже до 100%. Те, что стоили в районе 1 млн, выросли на 50%», — объяснил эксперт.

Он отметил, что во время полной изоляции такие участки стали для россиян решением вопроса свободного передвижения, так как свободно передвигаться можно было только за городом, где не было контроля.

При этом, по словам Ганусова, предпосылок для снижения цен на дачную недвижимость нет.

«Спрос и рост стоимости наблюдался абсолютно по всем районам, регионам и всем сегментам страны. Сейчас он прекратился, но предпосылок для падения стоимости дачной недвижимости нет», — заключил собеседник издания.

Ранее газета «Известия» сообщила о подорожании квартир-студий в новостройках Москвы.