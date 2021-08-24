МАК создал комиссию для расследования аварии самолёта-амфибии в Подмосковье
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Об этом говорится в сообщении на сайте МАК.
«23 августа в районе населённого пункта Черкизово городского округа Коломна Московской области произошло авиационное происшествие с ЕЭВС самолётом-амфибией Borey BL010 RA-3042G», — заявили в комитете.
По имеющимся у МАК данным, пилот и пассажир не пострадали, самолёт получил повреждения.
Отмечается, что комиссия МАК приступила к работе.
Ранее СК организовал проверку по факту жёсткой посадки частного самолёта-амфибии на Москве-реке в подмосковной Коломне.