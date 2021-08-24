МАК создал комиссию для расследования аварии самолёта-амфибии в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования авиапроисшествия с частным самолётом-амфибией в районе подмосковной Коломны.

Об этом говорится в сообщении на сайте МАК.

«23 августа в районе населённого пункта Черкизово городского округа Коломна Московской области произошло авиационное происшествие с ЕЭВС самолётом-амфибией Borey BL010 RA-3042G», — заявили в комитете.

По имеющимся у МАК данным, пилот и пассажир не пострадали, самолёт получил повреждения.

Отмечается, что комиссия МАК приступила к работе.

Ранее СК организовал проверку по факту жёсткой посадки частного самолёта-амфибии на Москве-реке в подмосковной Коломне.