В Подмосковье 27 августа пройдёт форум «Время образования»
- РИА Новости
Уточняется, что к мероприятию в онлайн- и офлайн-режимах подключатся педагоги, чтобы определить главные задачи на новый учебный год, передаёт телеканал «360».
«В центре внимания — цифровые технологии. Мы обсудим, как цифра помогает педагогам, родителям и ученикам», — рассказала Каклюгина, добавив, что своим опытом в рамках форума поделятся учителя не только из Подмосковья, но и из многих других регионов страны.
Как ранее сообщал «Взгляд», общество «Знание» запустило в России новый просветительский проект «Умные недели».