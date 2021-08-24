В Подмосковье 27 августа пройдёт форум «Время образования»

Заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что международный форум «Время образования» состоится в регионе 27 августа.

Уточняется, что к мероприятию в онлайн- и офлайн-режимах подключатся педагоги, чтобы определить главные задачи на новый учебный год, передаёт телеканал «360».

«В центре внимания — цифровые технологии. Мы обсудим, как цифра помогает педагогам, родителям и ученикам», — рассказала Каклюгина, добавив, что своим опытом в рамках форума поделятся учителя не только из Подмосковья, но и из многих других регионов страны.

Как ранее сообщал «Взгляд», общество «Знание» запустило в России новый просветительский проект «Умные недели».