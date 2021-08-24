СК: сотрудники с COVID-19 работали в детском лагере в Ярославской области

В Следственном комитете начали проверку по факту допуска к работе в детском лагере «Орлёнок» в Переславле-Залесском Ярославской области четырёх сотрудников с положительными ПЦР-тестами на коронавирус.

«Ростовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ярославской области организована доследственная проверка по факту допуска к работе с детьми в лагере «Орлёнок» Ярославской области сотрудников с положительными тестами на коронавирус», — говорится в сообщении регионального управления СК.

Отмечается, что четверо сотрудников были допущены к работе с детьми до получения результатов лабораторных исследований.

Их ПЦР-тесты на коронавирус оказались положительными. С 11 по 17 июля они контактировали с 115 детьми и 15 сотрудниками центра «Орлёнок».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об участившихся случаях COVID-19 среди детей.