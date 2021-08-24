СК: сотрудники с COVID-19 работали в детском лагере в Ярославской области

Короткая ссылка
В Следственном комитете начали проверку по факту допуска к работе в детском лагере «Орлёнок» в Переславле-Залесском Ярославской области четырёх сотрудников с положительными ПЦР-тестами на коронавирус.
СК: сотрудники с COVID-19 работали в детском лагере в Ярославской области
  • РИА Новости

«Ростовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ярославской области организована доследственная проверка по факту допуска к работе с детьми в лагере «Орлёнок» Ярославской области сотрудников с положительными тестами на коронавирус», — говорится в сообщении регионального управления СК.

Отмечается, что четверо сотрудников были допущены к работе с детьми до получения результатов лабораторных исследований.

Их ПЦР-тесты на коронавирус оказались положительными. С 11 по 17 июля они контактировали с 115 детьми и 15 сотрудниками центра «Орлёнок».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил об участившихся случаях COVID-19 среди детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить