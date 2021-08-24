Ruptly и Российский госархив кинофотодокументов запустили совместный проект

Глобальное мультимедийное агентство Ruptly, входящее в телесеть RT, и крупнейший Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) запустили совместный проект «100 значимых событий России XX—XXI веков».

В рамках проекта будет представлена яркая коллекция архивных видео, которые отражают важнейшие этапы истории СССР и современной России.

Как отметила глава Ruptly Динара Токтосунова, партнёрство видеоагентства с одним из ведущих государственных архивов России даст подписчикам во всём мире доступ к наиболее значимым и редким историческим кинохроникам.

«Эти кадры позволят по-новому взглянуть на самые знаменательные события новейшей истории», — заявила она.

Клиенты Ruptly получат доступ и возможность использовать кадры Великой Отечественной войны, начала истории освоения космоса в СССР и космической гонки, встречи Никиты Хрущёва и Джона Кеннеди в Вене в 1961 году, вывода советских войск из Афганистана в 1989 году, президентских выборов в России в 2000 году. Также в архиве есть исторические кадры с Михаилом Горбачёвым, Борисом Ельциным, Андреем Сахаровым и другие.

«Популяризация аудиовизуальных документов из нашей коллекции, надеюсь, позволит пролить свет на некоторые страницы истории и сделать правильные выводы о тех или иных значимых событиях», — отметила директор Российского государственного архива кинофотодокументов Наталия Калантарова.

Клиентами видеоагентства Ruptly, основанного в 2013 году, являются более 1700 медиакомпаний из более чем 100 стран. Видео Ruptly использовались в эфире и на онлайн-порталах CNN, NHK, Al Jazeera, NBC, CGTN, Mail Online, VICE и других мировых СМИ. Ruptly награждено престижными премиями в сфере онлайн-журналистики: The Drum Online Media Awards в категориях «Лучший новостной сайт B2B» и «Коммерческая команда года», золотом Shorty Awards за освещение протестов «жёлтых жилетов» в прямом эфире и золотом премии Digiday за «лучшее использование прямых трансляций через платформу Ruptly LIVE», а также призом бизнес-премии Stevie в Германии за «лучшую видеоплатформу для медиа в категории «Лучший продукт».

Российский государственный архив кинофотодокументов — крупнейший федеральный архив России, основанный в 1926 году. В коллекции РГАКФД — более 45 тыс. наименований кинодокументов за 1896—2016 годы, а также более 1 млн фотографий за период с 1850 по 2014 год.