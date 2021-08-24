Заслуженный учитель Ямбург рассказал, как организовать обучение детей на каникулах
- Pixabay
«Я думаю, что это полезно, только надо уметь правильно организовать. Но здесь всё уже зависит от родителей. Лучше всего это делать в формате «учение с увлечением», — сказал он в беседе с НСН.
Например, если говорить об учениках младших классов, то существует огромное количество развивающих игр или всевозможных квестов, уточнил Ямбург.
Кроме того, специалист напомнил о значимости воспитания в детях с раннего возраста любви к обучению, в том числе к книгам.
«Тогда сформируется устойчивый интерес к чтению, а не только к компьютеру», — подытожил Ямбург.
Ранее психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева в беседе со «Взглядом» рассказала, как подготовить первоклассников к школе.