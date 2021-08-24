Заслуженный учитель Ямбург рассказал, как организовать обучение детей на каникулах

Заслуженный учитель России, директор московского центра образования №109, учитель истории Евгений Ямбург заявил, что считает учёбу летом полезной.

«Я думаю, что это полезно, только надо уметь правильно организовать. Но здесь всё уже зависит от родителей. Лучше всего это делать в формате «учение с увлечением», — сказал он в беседе с НСН.

Например, если говорить об учениках младших классов, то существует огромное количество развивающих игр или всевозможных квестов, уточнил Ямбург.

Кроме того, специалист напомнил о значимости воспитания в детях с раннего возраста любви к обучению, в том числе к книгам.

«Тогда сформируется устойчивый интерес к чтению, а не только к компьютеру», — подытожил Ямбург.

Ранее психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева в беседе со «Взглядом» рассказала, как подготовить первоклассников к школе.