Заслуженный учитель Ямбург рассказал, как организовать обучение детей на каникулах

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Заслуженный учитель России, директор московского центра образования №109, учитель истории Евгений Ямбург заявил, что считает учёбу летом полезной.
Заслуженный учитель Ямбург рассказал, как организовать обучение детей на каникулах
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«Я думаю, что это полезно, только надо уметь правильно организовать. Но здесь всё уже зависит от родителей. Лучше всего это делать в формате «учение с увлечением», — сказал он в беседе с НСН.

Например, если говорить об учениках младших классов, то существует огромное количество развивающих игр или всевозможных квестов, уточнил Ямбург.

Кроме того, специалист напомнил о значимости воспитания в детях с раннего возраста любви к обучению, в том числе к книгам.

«Тогда сформируется устойчивый интерес к чтению, а не только к компьютеру», — подытожил Ямбург.

Ранее психолог, специалист по развитию детей Олеся Васильева в беседе со «Взглядом» рассказала, как подготовить первоклассников к школе.

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