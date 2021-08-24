Автоюрист Славнов дал рекомендации при покупке подержанного автомобиля

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, как при покупке подержанного автомобиля не попасться на уловки мошенников.

В беседе с Nation News эксперт посоветовал обращать внимание на некоторые нюансы.

«Первое, что нужно выделить жирным шрифтом: перед тем как покупать машину, зайдите на государственные сайты с реестром и проверьте номера. Машина должна быть не в аресте, не в запрете и не в кредите», — пояснил он.

После этого в автосервисе необходимо будет проверить техническое состояние автомобиля, добавил Славнов.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor назвал главную ошибку, которую водители допускают при продаже своей машины.