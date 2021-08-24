Реконструкцию Старо-Рублёвского путепровода в Москве завершат в 2022 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24».
По словам Бочкарёва, во время работ будет построено и реконструировано около 2 км дорог.
«По проекту будут возведены две параллельные эстакады — съезды с путепровода: один на северный дублёр Кутузовского проспекта, другой — на улицу Герасима Курина и Рублёвское шоссе», — отметил он.
Заммэра добавил, что готовность объекта к настоящему времени составляет более 30%.
Ранее ФАН передавало, что в Москве строительство Большой кольцевой линии метро планируют завершить к 2024 году.