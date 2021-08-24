Реконструкцию Старо-Рублёвского путепровода в Москве завершат в 2022 году

Заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что реконструкцию Старо-Рублёвского путепровода на западе столицы завершат в III квартале 2022 года.

Об этом сообщает «Москва 24».

По словам Бочкарёва, во время работ будет построено и реконструировано около 2 км дорог.

«По проекту будут возведены две параллельные эстакады — съезды с путепровода: один на северный дублёр Кутузовского проспекта, другой — на улицу Герасима Курина и Рублёвское шоссе», — отметил он.

Заммэра добавил, что готовность объекта к настоящему времени составляет более 30%.

Ранее ФАН передавало, что в Москве строительство Большой кольцевой линии метро планируют завершить к 2024 году.