Корреспондент RT Илья Васюнин объяснил своё участие в акции в поддержку «Дождя»

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Корреспондент RT Илья Васюнин рассказал, почему пошёл на акцию в поддержку СМИ-иноагентов.

«За «Дождь»* мне было обидно, потому что я там работать начинал. Никаких иностранных денег тогда не было, это был 2010 год, всё только начиналось... Я видел, как появился телеканал «Дождь», что иностранным агентом на тот момент он не был, является ли он им сейчас — я не понимаю», — сказал журналист. 

По словам Васюнина, его плакат на пикете «Хватит устраивать здесь Украину» отсылает к ситуации с притеснением СМИ на Украине, где, в частности, 21 августа были введены санкции в отношении издания «СТРАНА.ua».

«Не хотелось бы, чтобы у нас было так же. Хотелось бы, чтобы наши решения были убедительны и понятны... Слава богу, Россия ещё не докатилась до состояния failed state, которыми у нас в последнее время являются некоторые бывшие республики. У нас мне бы хотелось большей открытости, большего понимания», — отметил журналист.

Он также рассказал, что получил «массу сообщений ненависти со стороны оппозиции».

«Потому что, если я на RT, я должен думать от сих до сих. Или если я в оппозиции, то я должен думать от сих до сих — эти люди, к сожалению, так мыслят. Поэтому они находятся в таком состоянии, в каком они сейчас пребывают», — добавил корреспондент.

Он также подчеркнул, что его позиция никак не связана с позицией RT.

В субботу, 21 августа, у здания ФСБ на Лубянке в Москве прошли одиночные пикеты против признания СМИ иностранными агентами. Около десяти человек были задержаны, в том числе корреспондент RT Илья Васюнин. Впоследствии всех их отпустили.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

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