В Петербурге смягчают ограничения по коронавирусу

Короткая ссылка
Власти Санкт-Петербурга с 27 августа отменяют отдельные ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
В Петербурге смягчают ограничения по коронавирусу
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

В частности, разрешается работа объектов развлечения и досуга, расположенных в ТЦ, доступ посетителей в детские игровые комнаты, аквапарки, на аттракционы, спортивные и физкультурные мероприятия.

При этом для возобновления этих видов деятельности устанавливаются определённые условия. Так, объектам развлечения и досуга в ТЦ и детским игровым комнатам необходимо ограничить количество посетителей до не более одного человека на 4 кв. м площади и обеспечить проведение вакцинации работников.

Для аттракционов ограничения по числу посетителей — не более одного человека на 12 кв. м площади объекта. 

Кроме того, численность гостей конгрессно-выставочных, торжественных и досуговых мероприятий разрешено увеличить с 75 до 1 тыс. человек при условии соблюдения санитарных правил.

Ранее kp.ru писал, что, по данным Смольного, коечный фонд в городе свободен почти на 45%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить