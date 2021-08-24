В Петербурге смягчают ограничения по коронавирусу

Власти Санкт-Петербурга с 27 августа отменяют отдельные ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

В частности, разрешается работа объектов развлечения и досуга, расположенных в ТЦ, доступ посетителей в детские игровые комнаты, аквапарки, на аттракционы, спортивные и физкультурные мероприятия.

При этом для возобновления этих видов деятельности устанавливаются определённые условия. Так, объектам развлечения и досуга в ТЦ и детским игровым комнатам необходимо ограничить количество посетителей до не более одного человека на 4 кв. м площади и обеспечить проведение вакцинации работников.

Для аттракционов ограничения по числу посетителей — не более одного человека на 12 кв. м площади объекта.

Кроме того, численность гостей конгрессно-выставочных, торжественных и досуговых мероприятий разрешено увеличить с 75 до 1 тыс. человек при условии соблюдения санитарных правил.

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