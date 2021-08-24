В архивном управлении Подмосковья рассказали о современных технологиях хранения фондов

Начальник Главного архивного управления Московской области Людмила Кондратова рассказала, что для оснащения архивов используют современные технологии.

В этой сфере не исключено сотрудничество организации с предприятиями, находящимися в ведении «Роскосмоса», добавила она.

«Все архивные документы хранятся в специальных архивных коробах из бескислотного картона, помещение оборудовано сплит-системами. Совсем недавно мы получили предложение от одного из российских предприятий, которые находятся в ведении «Роскосмоса». Они разработали свою отечественную сплит-систему, интеллектуальные датчики для контроля температурно-влажностного режима. И предлагают нам», — цитирует Кондратову телеканал «360».

Более того, специалист рассказала, что все хранилища оборудованы автоматическими системами пожаротушения, сигнализации и охраны.

Как ранее передавала НСН, Главархив Москвы и Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости опубликовали документы, посвящённые архитектурному облику города.