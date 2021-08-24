В Подмосковье перечислили частые причины обращений жителей в архив

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Начальник Главного архивного управления Московской области Людмила Кондратова рассказала, в каких ситуациях люди чаще всего обращаются в архив.
В Подмосковье перечислили частые причины обращений жителей в архив
  • Pixabay

Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «360».

Так, в 2020 году в архив обратились примерно 135 тыс. человек. Из них около 60% обращений были связаны с объектами недвижимости, уточнила Кондратова.

В то же время примерно каждый четвёртый обращается в архив для того, чтобы подтвердить факт работы на предприятии или размер заработной платы.

Это касается предприятий, которые на сегодняшний день уже прекратили своё существование, объяснила специалист.

Как ранее сообщала НСН, Главархив Москвы и Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости опубликовали документы, посвящённые архитектурному облику города.

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