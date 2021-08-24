В Главном архивном управлении Подмосковья рассказали об уникальных документах

Начальник Главного архивного управления Московской области Людмила Кондратова рассказала об уникальных документах, хранящихся в фондах госархива.

В беседе с телеканалом «360» Кондратова пояснила, что в архивах хранятся документы, которые отнесены к составу Архивного фонда Российской Федерации. В законодательстве такие бумаги определяют понятием «подлежащий постоянному (вечному) хранению».

«Я думаю, что все наши документы уникальные... Вечное хранение уже предполагает значимость этих документов... Мне кажется, каждый из них несёт какую-то очень интересную информацию», — сказала она.

Так, по словам Кондратовой, в фондах центрального госархива хранятся письма, написанные и подписанные рукой Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Владимира Немировича-Данченко и Константина Станиславского.

Кроме того, в распоряжении организации есть уникальные фотографии, например, снимок Светланы Аллилуевой, подписанный рукой Иосифа Сталина.

Как ранее сообщала НСН, Главархив Москвы и Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости опубликовали документы, посвящённые архитектурному облику города.