В Калининградской области рассказали о ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Калининградской области завершили ремонт на шести объектах.

Об этом сообщает «Янтарный край».

В частности, работы прошли на улицах Виктора Гюго и Маршала Баграмяна в Калининграде. На 70% закончены работы на улице Автомобильной.

В Балтийске почти завершён ремонт на улице Серебровской.

«Закончены работы на дороге, идущей от Советска до центра сосудистой хирургии в Гусеве. Если раньше путь в больницу по неровной дороге занимал более часа, то теперь порядка 40 минут — это очень важно, так как в экстренных случаях каждая минута дорога», — заявила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в рамках нацпроекта на дорогах Удмуртии выполнили 57% ремонтных работ.