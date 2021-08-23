В Калининградской области рассказали о ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

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В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Калининградской области завершили ремонт на шести объектах.
В Калининградской области рассказали о ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
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Об этом сообщает «Янтарный край».

В частности, работы прошли на улицах Виктора Гюго и Маршала Баграмяна в Калининграде. На 70% закончены работы на улице Автомобильной.

В Балтийске почти завершён ремонт на улице Серебровской.

«Закончены работы на дороге, идущей от Советска до центра сосудистой хирургии в Гусеве. Если раньше путь в больницу по неровной дороге занимал более часа, то теперь порядка 40 минут — это очень важно, так как в экстренных случаях каждая минута дорога», — заявила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в рамках нацпроекта на дорогах Удмуртии выполнили 57% ремонтных работ.

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