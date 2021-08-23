Страховщики назвали марки самых угоняемых автомобилей в России
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Об этом сообщает газета «Известия».
В список вошли Hyundai Sonata, BMW 730d и Lexus LX 570.
По данным страховщиков, в 80% случаев угоняют машины чёрного или белого цвета. Также преступников интересуют серые или серебристые автомобили.
В 60% случаев угон происходит у дома владельцев машин.
Также оказалось, что в первые шесть месяцев 2021 года почти половина угонов в России пришлась на Москву и Московскую области.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor назвал главную ошибку, которую водители допускают при продаже своей машины.