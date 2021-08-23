Страховщики назвали марки самых угоняемых автомобилей в России

Короткая ссылка
В страховой компании «Согласие» назвали марки самых угоняемых автомобилей в России.
Страховщики назвали марки самых угоняемых автомобилей в России
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Об этом сообщает газета «Известия».

В список вошли Hyundai Sonata, BMW 730d и Lexus LX 570.

По данным страховщиков, в 80% случаев угоняют машины чёрного или белого цвета. Также преступников интересуют серые или серебристые автомобили.

В 60% случаев угон происходит у дома владельцев машин.

Также оказалось, что в первые шесть месяцев 2021 года почти половина угонов в России пришлась на Москву и Московскую области.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor назвал главную ошибку, которую водители допускают при продаже своей машины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить