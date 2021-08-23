В Москве по делу о торговле детьми отправили под домашний арест соучредителя клиники

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест соучредителя клиники «Медэко» и гендиректора агентства суррогатного материнства «Ферти Хелп» Сергея Мазура, обвиняемого в торговле детьми от суррогатных матерей, передаёт ТАСС.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября 2021 года», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках уголовного дела в отношении гражданина Китая Лю Цзюня задержали одного из учредителей стоматологической клиники «Медэко» Сергея Мазура.

По словам источника агентства, следствие считает гендиректора агентства суррогатного материнства «Ферти Хелп» участником преступной группы, занимающейся продажей детей, рождённых от суррогатных матерей.