В Москве по делу о торговле детьми отправили под домашний арест соучредителя клиники

Короткая ссылка
Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест соучредителя клиники «Медэко» и гендиректора агентства суррогатного материнства «Ферти Хелп» Сергея Мазура, обвиняемого в торговле детьми от суррогатных матерей, передаёт ТАСС.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября 2021 года», — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках уголовного дела в отношении гражданина Китая Лю Цзюня задержали одного из учредителей стоматологической клиники «Медэко» Сергея Мазура.

По словам источника агентства, следствие считает гендиректора агентства суррогатного материнства «Ферти Хелп» участником преступной группы, занимающейся продажей детей, рождённых от суррогатных матерей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить