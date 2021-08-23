На форуме «Армия» показали пистолет-пулемёт ППК-20

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На форуме «Армия-2021» оружейный концерн «Калашников» представил пистолет-пулемёт ППК-20, созданный на основе предыдущей версии — ПП-19-01 «Витязь».
На форуме «Армия» показали пистолет-пулемёт ППК-20
  • ©АО "Концерн "Калашников"

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на сотрудника концерна.

В корпусе новой модели есть полимерные детали, которые позволили облегчить массу. Пистолет-пулемёт нового поколения весит около 2,5 кг.

Также изменена ствольная коробка — переводчик огня сделан с двух сторон. Кроме того, ППК-20 имеет глушитель.

Ранее Nation News сообщал, что малые ракетные корабли Каспийской флотилии провели учения в рамках подготовки к форуму «Армия-2021».

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