На форуме «Армия» показали пистолет-пулемёт ППК-20
- ©АО "Концерн "Калашников"
Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на сотрудника концерна.
В корпусе новой модели есть полимерные детали, которые позволили облегчить массу. Пистолет-пулемёт нового поколения весит около 2,5 кг.
Также изменена ствольная коробка — переводчик огня сделан с двух сторон. Кроме того, ППК-20 имеет глушитель.
Ранее Nation News сообщал, что малые ракетные корабли Каспийской флотилии провели учения в рамках подготовки к форуму «Армия-2021».