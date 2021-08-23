На форуме «Армия» представили беспилотники «Жук» и «Муха»

На форуме «Армия» представили новые образцы малогабаритного БПЛА «Муха» и робототехнического комплекса «Жук».

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Модель БПЛА «Муха» представляет собой квадрокоптер с камерой видеозаписи, вокруг которого смонтирован ударопрочный каркас. Такой вариант создали по запросу Сил специальных операций России. Он предназначен для оперативной разведки на закрытой местности.

Вариация беспилотного гусеничного дрона «Жук» позволяет обезвреживать растяжки без непосредственного участия человека. По словам специалистов, в дроне также могут быть установлены приборы для наблюдения, ночного видения и тепловизоры.

Ранее Nation News сообщал, что малые ракетные корабли Каспийской флотилии провели учения в рамках подготовки к форуму «Армия-2021».