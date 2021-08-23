На форуме «Армия» представили беспилотники «Жук» и «Муха»

Короткая ссылка
На форуме «Армия» представили новые образцы малогабаритного БПЛА «Муха» и робототехнического комплекса «Жук».
На форуме «Армия» представили беспилотники «Жук» и «Муха»
  • © Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Модель БПЛА «Муха» представляет собой квадрокоптер с камерой видеозаписи, вокруг которого смонтирован ударопрочный каркас. Такой вариант создали по запросу Сил специальных операций России. Он предназначен для оперативной разведки на закрытой местности.

Вариация беспилотного гусеничного дрона «Жук» позволяет обезвреживать растяжки без непосредственного участия человека. По словам специалистов, в дроне также могут быть установлены приборы для наблюдения, ночного видения и тепловизоры.

Ранее Nation News сообщал, что малые ракетные корабли Каспийской флотилии провели учения в рамках подготовки к форуму «Армия-2021».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить