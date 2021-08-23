Число предоставляемых в «Моих документах» госуслуг выросло в три раза за 10 лет

Число предоставляемых в «Моих документах» госуслуг выросло почти в три раза за десять лет.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Главной задачей при создании многофункциональных центров было объединить все государственные услуги под одной крышей. Была проделана огромная работа: если в 2011 году в центрах можно было получить менее 100 госуслуг, то в 2015-м — около 160. Сегодня людям доступны более 280 услуг различных ведомств от Министерства внутренних дел России до Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы», — отмечается в сообщении.

Эти услуги можно получить в одном из почти 7 тыс. окон офисов «Мои документы».

В 2013 году время ожидания в очереди составляло примерно 40 минут, теперь оно не превышает 15. Среднее время ожидания — 5—10 минут.

Ежедневно в центры обращаются около 70 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что работу МФЦ Подмосковья оценили 450 тыс. жителей с начала года. Порядка 96% опрошенных поставили оценку «отлично».