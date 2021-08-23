В МВД назвали типичные фразы телефонных мошенников

Определить телефонных мошенников можно по типичным фразам, которые они используют с целью получить личные данные и денежные средства жертвы.

Об этом в понедельник, 23 августа, сообщается на сайте главного управления МВД России по Московской области, пишут «Известия».

Так, чаще всего злоумышленники сообщают жертве, что родственник или близкий человек попал в беду. Они могут грозить проверками организаций, а также «предупреждать» о якобы происходящих операциях по списанию с банковского счёта.

Кром того, телефонные мошенники используют такие фразы, как «Вам ошибочно переведены деньги», «Вы участвуете в акции и выиграли приз», «Положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться» или «Вы можете предупредить преступление».

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.