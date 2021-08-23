В МВД назвали типичные фразы телефонных мошенников

Короткая ссылка
Определить телефонных мошенников можно по типичным фразам, которые они используют с целью получить личные данные и денежные средства жертвы.
В МВД назвали типичные фразы телефонных мошенников
  • РИА Новости

Об этом в понедельник, 23 августа, сообщается на сайте главного управления МВД России по Московской области, пишут «Известия».

Так, чаще всего злоумышленники сообщают жертве, что родственник или близкий человек попал в беду. Они могут грозить проверками организаций, а также «предупреждать» о якобы происходящих операциях по списанию с банковского счёта.

Кром того, телефонные мошенники используют такие фразы, как «Вам ошибочно переведены деньги», «Вы участвуете в акции и выиграли приз», «Положи мне на телефон деньги, не могу до тебя дозвониться» или «Вы можете предупредить преступление».

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить