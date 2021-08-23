Спрос на машино-места в России увеличился в 1,5 раза за год

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Спрос на машино-места в России в 2021 году увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2020-м, говорится в исследовании портала «Авито-Недвижимость».
Спрос на машино-места в России увеличился в 1,5 раза за год
  • © РИА Новости/Владимир Федоренко

Об этом сообщает газета «Известия».

Специалисты изучили данные за II квартал. Больше всего спрос вырос в Севастополе — в 3,9 раза, Омске — в 2,6 раза и Симферополе — в 2 раза.

Количество предложений машино-мест в городах увеличилось на 18% за год и на 3% за квартал. Но объявлений об их продаже на отечественном рынке в среднем вдвое меньше, чем запросов потенциальных покупателей. Доля предложений за год наиболее заметно выросла в Тюмени — в 1,6 раза и Симферополе — в 1,5 раза.

Чаще всего россиян интересует приобретение машино-мест на подземных и многоуровневых паркингах — 66% и 25% запросов соответственно.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что подержанные автомобили подорожали в России на 2,2% по итогам мая 2021 года.

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