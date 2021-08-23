Объём обрабатывающей промышленности Москвы вырос на 16% в 2020 году

По данным Росстата, объём производства предприятий обрабатывающей промышленности Москвы по итогам 2020 года увеличился на 16,4% по сравнению с 2019-м, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В целом промышленная отрасль показала рост на 12,2%.

Об этом пишет НСН.

«Промышленное производство Москвы по итогам 2020 года выросло на 12,2%, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, где рост составил 16,4%. Эти показатели значительно превышают данные предварительной оценки, сделанной в начале этого года, согласно которой рост составил 5,1% и 5,9% соответственно. В целом по стране промышленное производство в прошлом году сократилось на 2,6%, что свидетельствует о большей устойчивости столичной экономики к воздействию кризисных явлений, связанных с развитием пандемии коронавируса», — прокомментировал данные Ефимов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что бизнесмены Подмосковья получили более 272 млн рублей льготных займов в 2021 году.