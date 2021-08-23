В Москве планируют построить 12 новых путепроводов до 2024 года

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В Москве до 2024 года планируется построить ещё 12 путепроводов для пересечения железнодорожных путей, заявили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
В Москве планируют построить 12 новых путепроводов до 2024 года
  • © комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Об этом сообщает «Москва 24».

«В городе реализуется большая программа строительства Московских центральных диаметров (МЦД). В связи с этим очень важны связки между районами. В период с 2011 по 2021 год в столице было построено 17 путепроводов через железнодорожные пути, до 2024 года планируется построить ещё 12», — сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.

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