В Москве рассказали о ходе строительства пересадки с БКЛ на «Проспект Вернадского»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Сооружение пересадки с БКЛ на станцию «Проспект Вернадского» Сокольнической линии на сегодня уже в высокой степени готовности. Более чем наполовину выполнен демонтаж проёмов в несущей стене, а готовность железобетонных конструкций составляет уже свыше 90%», — отметил Бочкарёв.
По его словам, переход будет открыт одновременно со станцией БКЛ.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.