В Москве рассказали о ходе строительства пересадки с БКЛ на «Проспект Вернадского»

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Строительство пересадки между возводимой станцией Большой кольцевой линии «Проспект Вернадского» и одноимённой станцией Сокольнической линии близится к завершению, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В Москве рассказали о ходе строительства пересадки с БКЛ на «Проспект Вернадского»
  • © комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Сооружение пересадки с БКЛ на станцию «Проспект Вернадского» Сокольнической линии на сегодня уже в высокой степени готовности. Более чем наполовину выполнен демонтаж проёмов в несущей стене, а готовность железобетонных конструкций составляет уже свыше 90%», — отметил Бочкарёв.

По его словам, переход будет открыт одновременно со станцией БКЛ.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.

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