В Москве рассказали о планах по соединению Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

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Власти Москвы рассказали о планах по соединению Северо-Восточной и Северо-Западной хорд.
В Москве рассказали о планах по соединению Северо-Восточной и Северо-Западной хорд
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Об этом сообщает kp.ru.

На Северо-Восточной хорде в настоящее время строят отрезок от Сигнального проезда до 3-го Нижнелихоборского проезда, что позволит связать её с Северо-Западной хордой.

«Работы на этом участке ведутся с опережением графика. По контракту у нас срок завершения — конец следующего года. Но мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача ускорить сроки строительства», — заявил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что запуск движения на этом участке намечен на весну 2022 года.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге ограничат движение на одном из участков Кольцевой автомобильной дороги (КАД) из-за ремонтных работ.

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