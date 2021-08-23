Кадыров рассказал о звонке Путина

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по случаю 70-летия со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.
Кадыров рассказал о звонке Путина
  • РИА Новости

«Друзья, сегодня президент России Владимир Путин позвонил мне, и у нас состоялся очень тёплый телефонный разговор. Владимир Владимирович отметил, что вместе с нами вспоминает своего друга Ахмата-Хаджи. Он передал слова приветствия чеченскому народу, выразил слова благодарности за продолжение пути нашего первого президента», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Отмечается, что Путин пожелал мира, стабильности, процветания, благополучия каждой семье Чечни.

«Владимир Владимирович отметил, что Ахмат-Хаджи был сильной личностью. Он сумел сплотить народ и остановить кровопролитную войну, дал возможность жителям самим выбирать своё будущее», — добавил Кадыров.

Ранее Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

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