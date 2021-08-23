Кадыров рассказал о звонке Путина
- РИА Новости
«Друзья, сегодня президент России Владимир Путин позвонил мне, и у нас состоялся очень тёплый телефонный разговор. Владимир Владимирович отметил, что вместе с нами вспоминает своего друга Ахмата-Хаджи. Он передал слова приветствия чеченскому народу, выразил слова благодарности за продолжение пути нашего первого президента», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Путин пожелал мира, стабильности, процветания, благополучия каждой семье Чечни.
«Владимир Владимирович отметил, что Ахмат-Хаджи был сильной личностью. Он сумел сплотить народ и остановить кровопролитную войну, дал возможность жителям самим выбирать своё будущее», — добавил Кадыров.
Ранее Путин присвоил международному аэропорту Грозного имя первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова.