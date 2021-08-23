В Самаре обезвредили гранаты начала ХХ века

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В Самаре во время ремонта в квартире одного из домов на улице Фрунзе обнаружили гранаты начала ХХ века.
В Самаре обезвредили гранаты начала ХХ века
  • ©63.rosguard.gov.ru

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу областного управления Росгвардии.

На место прибыла группа разминирования ОМОНа. Специалисты определили, что это четыре гранаты 1914 года выпуска. Они находились в состоянии сильной коррозии.

«Соблюдая все необходимые меры безопасности, взрывотехники ОМОНа Росгвардии транспортировали находки на войсковой полигон, где их уничтожили», — добавили в управлении.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в крепости Керчь и в районе мыса Змеиный в Крыму обезвредили 553 боеприпаса времён войны.

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