В Самаре обезвредили гранаты начала ХХ века

В Самаре во время ремонта в квартире одного из домов на улице Фрунзе обнаружили гранаты начала ХХ века.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на пресс-службу областного управления Росгвардии.

На место прибыла группа разминирования ОМОНа. Специалисты определили, что это четыре гранаты 1914 года выпуска. Они находились в состоянии сильной коррозии.

«Соблюдая все необходимые меры безопасности, взрывотехники ОМОНа Росгвардии транспортировали находки на войсковой полигон, где их уничтожили», — добавили в управлении.

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