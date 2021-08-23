Подмосковные МФЦ возобновили приём граждан без предварительной записи

Пресс-служба Министерства госуправления, IТ и связи Московской области сообщила, что с 23 августа многофункциональные центры (МФЦ) региона начинают принимать граждан без предварительной записи.

Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня».

«Тем не менее возможность заранее запланировать свой визит в офис, записаться и получить услуги в удобное время сохраняется», — уточнил глава ведомства Максим Рымар.

Как отмечается, в области продолжает работу интерактивная карта, на которую нанесены все офисы региона с указанием их загруженности.

Ранее телеканал «360» сообщал, что работу МФЦ Подмосковья оценили 450 тыс. жителей с начала года. Порядка 96% опрошенных поставили оценку «отлично».