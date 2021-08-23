В Иванове у вертолёта при посадке оторвалась одна из лопастей
- ©ГУ МЧС России по Ивановской области
«В Иванове у вертолёта санавиации при посадке оторвалась одна из четырёх лопастей», — приводит сообщение ТАСС.
По данным пресс-службы, винтовая деталь улетела в металлическое ограждение посадочной площадки, пробила его и ударила в борт припаркованной машины медслужбы.
Отмечается, что на борту вертолёта не было пациентов. В машине также никого не было.
Ранее в МЧС сообщили, что в Иванове вертолёт санитарной авиации совершил жёсткую посадку в районе областной клинической больницы, пострадавших нет.