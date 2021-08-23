В Иванове у вертолёта при посадке оторвалась одна из лопастей

В Иванове у вертолёта санитарной авиации, который совершил жёсткую посадку, оторвалась одна из лопастей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

«В Иванове у вертолёта санавиации при посадке оторвалась одна из четырёх лопастей», — приводит сообщение ТАСС.

По данным пресс-службы, винтовая деталь улетела в металлическое ограждение посадочной площадки, пробила его и ударила в борт припаркованной машины медслужбы.

Отмечается, что на борту вертолёта не было пациентов. В машине также никого не было.

Ранее в МЧС сообщили, что в Иванове вертолёт санитарной авиации совершил жёсткую посадку в районе областной клинической больницы, пострадавших нет.