Несколько подмосковных музеев удостоились награды Travellers’ Choice

Музеи Московской области «Мураново», «Новый Иерусалим», «Коломенская пастила» и другие стали обладателями престижной награды Travellers’ Choice — 2021 от сайта TripAdvisor.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Московской области.

Отмечается, что в числе прочих награды получили Коломенский кремль, Зарайский кремль, музей «Мелихово», Серпуховский историко-художественный музей, музей «Калачная».

Лауреатами премии становятся места, которые получают от путешественников отличные отзывы на сайте TripAdvisor.

Как ранее сообщала НСН, в марте московский цифровой сервис для врачей номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН.