Несколько подмосковных музеев удостоились награды Travellers’ Choice
- @MuranovoMuseum
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму Московской области.
Отмечается, что в числе прочих награды получили Коломенский кремль, Зарайский кремль, музей «Мелихово», Серпуховский историко-художественный музей, музей «Калачная».
Лауреатами премии становятся места, которые получают от путешественников отличные отзывы на сайте TripAdvisor.
Как ранее сообщала НСН, в марте московский цифровой сервис для врачей номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН.