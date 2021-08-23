В Волгограде почтили память погибших при бомбардировке Сталинграда

В Волгограде почтили память мирных граждан, погибших при бомбардировке Сталинграда 23 августа 1942 года.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Цветы к памятнику в честь погибших возложил губернатор Андрей Бочаров.

Как отмечается, жертвами бомбардировки города в 1942 году стали, по приблизительным подсчётам, более 40 тыс. мирного населения, более 150 тыс. были ранены.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что более 30 боевых знамён дивизий и полков, участвовавших в освободительных битвах и сражениях Великой Отечественной войны на Кавказе, в Сталинграде, Новороссийске, Ростовской области и Крыму, доставили в Южный военный округ.