Специалист прокомментировал информацию о снижении цен на авиабилеты

Основатель TravelTech‑компании «Купибилет» Сергей Пирожников прокомментировал сообщения о снижении цен на авиабилеты в середине сентября.

«Да, снижение цен произошло. По многим направлениям даже больше 30%. Это следствие процессов, которые длятся достаточно давно. В первую очередь это слабое восстановление международного рынка. Те самолёты, которые использовались для международного направления, сейчас на внутреннем», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, это оказывает заметное давление на цены, поскольку предложение повышено.

Как прогнозирует Пирожников, ситуация со снижением цен временная, поскольку затраты перевозчиков пока очень высокие.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на сервис Kupibilet.ru сообщала, что средний чек билетов на перелёты по России с начала осени по конец 2021 года с покупкой в ближайший месяц туда-обратно на человека снизился на 30% по сравнению с показателями 2020-го.