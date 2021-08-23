Заслуженный пилот России прокомментировал сообщения о снижении цен на авиабилеты

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Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник прокомментировал сообщения о снижении цен на авиабилеты в середине сентября.
Заслуженный пилот России прокомментировал сообщения о снижении цен на авиабилеты
  • Pixabay

«Пик авиаперевозок идёт до 15 сентября. После этого спрос спадает, и компании летают полупустыми только из-за того, что цена билета велика и люди предпочитают другой вид транспорта — железную дорогу или автомобили. Для того, чтобы заполняемость кресел достигла хотя бы 75%, компании всегда снижают цены», — объяснил он в беседе с НСН.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на сервис Kupibilet.ru передавала, что средний чек билетов на перелёты по России с начала осени по конец 2021 года с покупкой в ближайший месяц туда-обратно на человека снизился на 30% по сравнению с показателями 2020-го.

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