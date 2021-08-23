В развитие бывшей промзоны Зюзино в Москве инвестируют почти 13 млрд рублей

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что развитие бывшей промышленной зоны Зюзино в Москве обойдётся почти в 13 млрд рублей.
В развитие бывшей промзоны Зюзино в Москве инвестируют почти 13 млрд рублей
  • РИА Новости

План-график комплексного развития согласовали на заседании штаба по реализации проектов комплексного развития территорий, передаёт слова заммэра НСН.

«Площадь бывшей промзоны Зюзино, подлежащей комплексному развитию, превысит 6,5 га. Вложения в проект на Одесской улице составят почти 13 млрд рублей, всё жильё будет построено по программе реновации. Передача домов под заселение запланирована на 2028 год», — отметил Ефимов.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в промзоне Руднёво в столичном районе Косино-Ухтомский планируют построить около 5,5 км дорог.

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