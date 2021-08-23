В Москве началось строительство эстакады Северного дублёра Кутузовского проспекта

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о начале монтажа первых опор двухкилометровой эстакады Северного дублёра Кутузовского проспекта.

Как пишет kp.ru, трасса появится в рамках крупнейшего в столице концессионного соглашения по строительству. Благодаря эстакаде будущая скоростная магистраль впоследствии примкнёт к МКАД в районе Молодогвардейской развязки.

«Автодорожная концессия по строительству Северного дублёра Кутузовского проспекта является самой крупной в Москве — как по своим размерам, так и в финансовом плане — в строительство новой трассы инвестируют более 50 млрд рублей. Сейчас строители приступили к возведению значимой части дублёра — эстакаде», — уточнил Ефимов.

По его словам, все работы планируется завершить в 2022 году. А уже в 2023-м москвичи смогут полноценно воспользоваться новой дорогой.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.