В Москве перед 1 сентября обновили дорожную разметку

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Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что в преддверии Дня знаний специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на московские дороги более восьми тыс. знаков «Осторожно, дети!».
В Москве перед 1 сентября обновили дорожную разметку
  • ©портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24».

«Традиционно количество детей и подростков на улицах города увеличивается с началом нового учебного года, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки. В этом году нанесено более восьми тыс. знаков «Осторожно, дети!», которые на проезжей части дублируют дорожный знак «Дети», — рассказал Бирюков.

Он также пояснил, что разметка позволяет предупредить водителей о том, что в районе нужно быть готовым к возможному внезапному появлению ребёнка на дороге.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Красногорске к осени планируют отремонтировать 63 участка дорог.

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