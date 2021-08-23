В Москве перед 1 сентября обновили дорожную разметку
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Об этом сообщает «Москва 24».
«Традиционно количество детей и подростков на улицах города увеличивается с началом нового учебного года, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки. В этом году нанесено более восьми тыс. знаков «Осторожно, дети!», которые на проезжей части дублируют дорожный знак «Дети», — рассказал Бирюков.
Он также пояснил, что разметка позволяет предупредить водителей о том, что в районе нужно быть готовым к возможному внезапному появлению ребёнка на дороге.
Как ранее сообщал телеканал «360», в Красногорске к осени планируют отремонтировать 63 участка дорог.