В Петербурге завершили ремонт Таврического моста

В Таврическом саду, расположенном в Центральном районе Санкт-Петербурга, завершились работы по ремонту четвёртого Таврического моста, построенного в 1793 году.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как уточнили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, реконструкция сооружения началась в апреле текущего года.

В ходе соответствующих работ гранитные элементы и металлические конструкции моста были очищены от грязи и ржавчины.

«Затем между гранитными блоками была произведена расшивка швов, а детали из металла заново окрасили», — пояснили в комитете.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения дом А.М. Александрова.