В Петербурге завершили ремонт Таврического моста
- © пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Как уточнили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, реконструкция сооружения началась в апреле текущего года.
В ходе соответствующих работ гранитные элементы и металлические конструкции моста были очищены от грязи и ржавчины.
«Затем между гранитными блоками была произведена расшивка швов, а детали из металла заново окрасили», — пояснили в комитете.
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