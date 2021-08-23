Специалист назвал способ ускорить домашний Wi-Fi

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров рассказал, как ускорить работу домашнего интернета.

«Наиболее простой, но в то же время действенный шаг, позволяющий значительно увеличить скорость домашнего Wi-Fi, — подойти ближе к роутеру или поставить его вплотную к компьютеру», — рассказал Фёдоров в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, расстояние сильно влияет на скорость подключения: чем дальше устройство находится от маршрутизатора, тем медленнее интернет-соединение.

Прервать или ослабить сигнал также способны бетонные стены на его пути — у всех роутеров разная мощность и зона покрытия, отметил Фёдоров.

В мае ФАН писало, что в столичном метрополитене запускают проект по внедрению высокоскоростного интернета 5G.