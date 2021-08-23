В Челябинске проводят проверку по факту гибели ребёнка на пляже

Следственное управление СК России по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту гибели ребёнка на одном из городских пляжей.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, мальчик утонул, оставшись без внимания взрослых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.

Отмечается, что ЧП произошло 22 августа на Первом озере. Из публикации следует, что у ребёнка перевернулся надувной матрас, в результате чего он оказался в воде.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани возбуждено уголовное дело по факту падения ребёнка в люк.