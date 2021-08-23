В Челябинске проводят проверку по факту гибели ребёнка на пляже

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Следственное управление СК России по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту гибели ребёнка на одном из городских пляжей.
В Челябинске проводят проверку по факту гибели ребёнка на пляже
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, мальчик утонул, оставшись без внимания взрослых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК.

Отмечается, что ЧП произошло 22 августа на Первом озере. Из публикации следует, что у ребёнка перевернулся надувной матрас, в результате чего он оказался в воде.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Казани возбуждено уголовное дело по факту падения ребёнка в люк.

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